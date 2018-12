Das hat auch für die Bundeswehr und die damit verbundene Sicherheitsarchitektur in Europa gravierende Folgen. Dass die Deutschen als letzte am Hindukusch verharren, ist nur schwer vorstellbar. Und dann ist da noch der Brexit - der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union. Noch immer ist offen, ob die Briten nun mit oder ohne Austrittsvertrag aus der EU scheiden. Beide Szenarien tun ohne Zweifel weh, aber den ungeordneten Austritt - und damit das rechtlose Vakuum für Tausende von Firmen, von Beziehungen zwischen Behörden und für Millionen von Menschen - will niemand wirklich wahrhaben. Und so hat man das Gefühl, die politische Klasse in Europa schließt derzeit einfach mal die Augen und hofft … Klingt nicht nach einem besseren Jahr.