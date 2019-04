Jetzt ist man in einer Zwangslage: Auf der einen Seite versucht man, sich zusätzliche Zeit zu kaufen, um eine Einigung hinzubekommen. Auf der anderen Seite geraten damit andere wichtige Projekte in Gefahr, insbesondere die Europawahl, aber auch die wichtigen Finanzverhandlungen in der EU. Und dazu muss man natürlich wissen, ob Großbritannien dann noch EU-Mitglied ist. Es geht also nicht nur um den Zeitdruck, sondern es geht vor allen Dingen darum, verschiedene Prozesse miteinander zeitlich abzustimmen.