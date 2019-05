Kronenberg: Das alles sagt ja nicht nur etwas über Kevin Kühnerts Talent und Begabung aus. Sondern auch über die, die momentan Verantwortung an der Parteispitze tragen. Die SPD ist ratlos, wohin sie taktisch und strategisch will. Bei Kühnert ist da kein Zweifel: Er will nach links. Er will Rot-Rot-Grün. Er will neue Machtoptionen. Raus aus dem staatspolitischen Verantwortungskorsett, raus aus der Großen Koalition. Zur Not auch Opposition. Politische Verantwortung nur mit einem neuen, einem linken Projekt - aber nicht mit dieser steinmeierschen Staatsräson.