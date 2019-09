Michael Lühmann: Das ist ein Erbe aus den 1990er und 2000er Jahren. Damals prägten starke Führungspersonen wie der Sozialdemokrat Manfred Stolpe in Brandenburg oder der Christdemokrat Kurt Biedenkopf in Sachsen das gesamte Parteiensystem. Es gab also durchaus politisch stabile Zeiten in Ostdeutschland.