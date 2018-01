Niedermayer: Ich glaube, dass es an Angela Merkel nicht scheitern wird. Sie ist sehr bereit, an allen drei Stellen nachzugeben, weil sie unbedingt diese Regierung will. Sie will die SPD-Forderungen sicherlich nicht zu 100 Prozent erfüllen, wird aber Kompromisse suchen. Das größere Problem ist auf jeden Fall die CSU. Gerade in der Frage des Familiennachzugs wird es da ganz schwierig.