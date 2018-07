Heinrich Oberreuter: Sich einig zu sein, bedeutet noch längst nicht, dass Frieden herrscht. Das ist eine umfassendere Kategorie und nach all dem, was geschehen ist, kann man nicht voraussetzen, dass eine vertrauensvolle Arbeitsbasis zwischen Merkel und Seehofer existiert. Aber wie Merkel sagt: 'Die Geschäfte müssen auf vernünftige Weise miteinander erledigt werden.' Wenn es in solchen Ämtern nur um das persönliche Ego geht, dann müssten sich die betreffenden Personen die Frage gefallen lassen, ob sie überhaupt führungsfähig sind und ob sie an exponierter Stelle, wo es um das Gemeinwohl geht, richtig aufgehoben sind. Eigentlich gehören Egozentriker nicht in Ämter, die dem ganzen Volke dienen sollen, um es mal mit Helmut Schmidts Worten auszudrücken.