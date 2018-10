Nun hat Populismus mehrere Ausprägungen. "Auch Gerhard Schröder hat populistisch argumentiert", sagt der Politologe Michael Koß von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Beispielsweise habe der Ex-Kanzler den CDU-Finanzexperten Paul Kirchhof "abschätzig einen Professor aus Heidelberg genannt". Entscheidend aber sei, so Koß, ob Populismus eine Stilfrage in Wahlkampfzeiten ist oder ein politisches Programm ersetzt.



Koß‘ Kollegen von der Bertelsmann-Stiftung haben sich auf diese zweite, die problematische Form des Populismus konzentriert. Sie sympathisiere mit einer illiberalen Demokratie. Statt Pluralismus und Kompromiss stehe ein angeblich "wahrer Volkswille" auf dem Programm der Populisten, sagt Vehrkamp. "Populisten halten Kompromisse für einen Verrat an den eigenen Prinzipien. So funktioniert Demokratie aber nicht."