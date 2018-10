Korte: Es gibt ein Bedürfnis der bürgerlichen Mitte, demokratisch wählen zu können. Wenn die GroKo in Berlin nicht mehr attraktiv erscheint, bricht sich diese Enttäuschung Bahn in Zustimmung für die Grünen. Darüber hinaus gibt es einen großen liberalen Block an Wählern, die mit gemeinwohlorientiertem Kaufmannsgeist, mit bürgerlicher Solidität, mit moralischem Ernst - sehr gern auch zuversichtlich - wählen wollen. Diese Wähler finden ihre neue Heimat bei den Grünen. Dazu kommt, dass die Klimafrage derzeit existenziell wahrgenommen wird. Auch das ist ein starkes Argument, grün zu wählen. Und die Grünen haben sich neu aufgestellt. Sie wirken nicht mehr so belehrend wie in der Vergangenheit und gewinnen neue Wähler von CDU und SPD gleichermaßen.