Wie die Polizei das schaffen will, bleibt unter Verschluss. Auch Adrian kann zu konkret vorbereiteten Szenarien und Strategien nichts sagen - aus Sicherheitsgründen. Einen Einblick in die Vorbereitung will er trotzdem geben. "Es gab mehrere Trainingstage", erzählt er. "An denen haben wir das Vorgehen in Gruppen und in Zugstärke trainiert", sagt er. Das Ziel: Sich auf alle erdenklichen Situationen einstellen - und sinnvolle Routinen erarbeiten und einprägen. Immer mit den Fragen im Hinterkopf: "Was kann passieren? Auf welche Situationen können wir in Hamburg treffen?"