Der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der englischen Stadt Salisbury gefunden worden. Beide entkamen nur knapp dem Tod. Sie leben heute an einem geheimen Ort. Großbritannien warf Moskau vor, die beiden mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok vergiftet zu haben. Die russische Regierung weist das entschieden zurück.