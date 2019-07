Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. Symbolbild

Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Journalisten, die über die rechtsextreme Szene in Dortmund berichten, haben Briefe mit weißem Pulver erhalten. Dabei handele es sich um eine ungefährliche Substanz, vermutlich Backpulver, teilte die Polizei Dortmund mit. Wegen des vermuteten politischen Hintergrunds hat die Soko "Rechts" die Ermittlung übernommen.



Beide Journalisten berichten seit längerem über die rechtsextremistische Szene in Dortmund. Auch seien beide schon in der Vergangenheit bedroht worden, berichtete die Polizei.