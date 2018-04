Ein britischer Polizeibus im Einsatz. Quelle: Wolfram Kastl/dpa

Ein Autofahrer soll seinen Wagen absichtlich in eine Gruppe von Jungen und Mädchen in Schottland gelenkt haben. Bei der Schreckensfahrt in Glasgow wurden ein Junge und vier Mädchen verletzt, eins von ihnen schwer.



"Dieses Fahrzeug wurde absichtlich in diese Gruppe von Kindern gefahren, und daher behandeln wir diesen Vorfall als versuchten Mord", zitierte die britische Nachrichtenagentur PA den Polizeikommissar Peter Sharp. Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht.