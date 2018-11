Die Polizei hat alle Nägel eingesammelt. Symbolbild Quelle: Patrick Seeger/dpa

Auf der Bundesstraße 42 bei Kamp-Bornhofen in Rheinland-Pfalz sind am Mittwochabend offenbar absichtlich mehrere Hundert Nägel verteilt worden. Mehrere Menschen meldeten sich deshalb bei der Polizei. Später erklärten Anwohner, dass sie zwei Menschen auf einem Roller beobachtet haben, die Nägel auf die Straße warfen.



Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht weitere Zeugen. Zusammen mit der Feuerwehr hat sie die Nägel inzwischen aufgesammelt.