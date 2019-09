Der durch den Bundespolizisten mutmaßlich verletzte Mann soll Widerstand gegen seine Festnahme geleistet haben. Dem Vorfall war den Angaben zufolge in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsjagd vorausgegangen. Der später Festgenommene flüchtete mit zwei weiteren Männern vor einer Kontrolle auf der Autobahn 60 nahe der deutsch-belgischen Grenze. Auf einem Platz in der Innenstadt von Prüm in Rheinland-Pfalz konnte die Bundespolizei den Wagen stoppen.