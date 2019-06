17 Migranten-Schleuser bei Polizei-Razzia gefasst. Archivbild

Quelle: VASSIL DONEV/epa/dpa

In Bulgarien sind bei einer großangelegten Polizeirazzia 17 MigrantenSchleuser festgenommen worden. Die vor allem aus Afghanistan und dem Irak stammenden Männer organisierten für Migranten einen kurzen Aufenthalt in Bulgarien und dann eine Weiterreise in Richtung Westeuropa, wie das bulgarische Staatsfernsehen berichtete.



Die aus Afghanistan über den Iran und die Türkei gekommenen Migranten sollen den in Bulgarien tätigen Schleusern mehrere Tausend Euro pro Person gezahlt haben.