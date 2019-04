Polizeibeamter auf der Straße. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Ein psychisch kranker Mörder ist nach einem Ausgang nicht in die geschlossene Psychiatrie in Köln zurückgekehrt. Der 67-Jährige, der 2014 schon einmal geflohen war, könne insbesondere unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten, teilte die Polizei mit.



Es werde dringend vor Versuchen gewarnt, ihn anzusprechen oder festzuhalten. Der Mann hatte 1998 in Bad Godesberg seine 78-jährige Nachbarin totgetreten. Er wurde 1999 in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.