Zwei Strafgefangene sind am Nachmittag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen in Bayern ausgebrochen. Die beiden Männer seien noch auf der Flucht, ein Großaufgebot der Polizei suche nach ihnen, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz.



Die Anwohner in der Umgebung der JVA wurden gewarnt, sich den beiden Männern nicht zu nähern. Wegen des Polizeieinsatzes ruhte auch der Zugverkehr. Nähere Einzelheiten wollte die Polizei zunächst nicht nennen.