Bei der Amokfahrt in Münster starben zwei Menschen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Polizei sucht nach der Amokfahrt von Münster nicht nach weiteren Tätern. Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren - man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei war zunächst Zeugenaussagen nachgegangen, wonach zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.



Ein Campingbus war in Münster in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Menschen starben, der Täter erschoss sich selbst.