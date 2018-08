Der Hintergrund: Am 16. August wurde in Dresden am Rande einer Pegida-Demonstration ein Kamerateam, das im Auftrag des ZDF-Magazins Frontal 21 unterwegs war, eine Dreiviertelstunde lang von der sächsischen Polizei festgehalten. Ein Demonstrant hatte sich bei den Beamten beschwert, dass er gefilmt worden war. Später stellte sich heraus, dass der Mann ein Mitarbeiter des Sächsischen Landeskriminalamtes ist. Bundesweit entbrannte eine Debatte über den Polizeieinsatz und die Pressefreiheit.