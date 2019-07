Polizei in Tennessee warnt vor Alligatoren im Drogenrausch.

Quelle: Eric Gay/AP/dpa

Drogenrückstände im Abwasser könnten Alligatoren und andere Tiere in Rauschzustände versetzen - davor hat jetzt eine Polizeibehörde im US-Bundesstaat Tennessee gewarnt. Die Polizisten riefen deshalb dazu auf, Drogen nicht in die Toilette zu spülen.



Die Abwasserbehörde lege Wert darauf, nur gründlich gesäubertes Wasser aus den Kläranlagen in die Flüsse zu leiten. "Aber sie sind nicht wirklich auf Meth vorbereitet", schrieb die Polizei.