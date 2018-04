Die Polizeiarbeit als Ländersache steht für Klotter zwischen Ressourcen-Wirklichkeit und gesellschaftlichem Anspruch: "Wir haben das Problem, dass der Polizei in manchen Bundesländern mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen als in anderen." Die Folge: In Bayern ist die Polizei beispielsweise besser in der Lage, in technische Innovationen zur Verbrechensbekämpfung investieren zu können, als in Bremen. Aus diesem Grund führt für Klotter kein Weg vorbei an einem vereinheitlichten rechtlichen Rahmen als Basis für eine bessere Kooperation zwischen den Polizeien: "Nur so können wir der Ressourcen-Ungleichheit in Bezug auf Geld und Personal wirkungsvoll begegnen."