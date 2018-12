"Der Terrorismus hat erneut unser Gebiet getroffen", sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz. Zeugen hätten den Angreifer "Allahu Akbar" (Allah ist groß) rufen hören. Der Täter entkam mit einem Taxi, ließ sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten chauffieren und stieg dann aus, berichtete Heitz. Mit einem Großaufgebot hatten Beamten in und um die elsässische Metropole und an der nahe gelegenen Grenze zu Deutschland versucht, den Angreifer zu stoppen - ohne Erfolg. Chérif Chekatt blieb auch am Mittwoch verschwunden.



Chekatt hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Wie die Anti-Terror-Staatsanwalt am Donnerstag in Paris mitteilte, ist die Zahl der Todesopfer noch einmal gestiegen; ein weiterer Mensch erlag seinen schweren Verletzungen. Damit kamen bei dem Anschlag vom Dienstagabend bislang drei Menschen ums Leben. Ein weiteres Opfer ist hirntot. Zwölf Menschen wurden nach Angaben der Präfektur in Straßburg verletzt, vier von ihnen schwer.