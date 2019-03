Die Flashmob fand auf der Einkaufsmeile Zeil statt. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Bei einem Flashmob in Frankfurt am Main sind Polizisten mit Steinen beworfen worden. Etwa 600 junge Leute versammelten sich am Samstag in der Innenstadt und rannten laut Polizei eine bekannte Einkaufsmeile auf und ab.



Da sie keine Rücksicht auf Passanten nahmen, rückte die Polizei an. Sie erteilte dem Veranstalter einen Platzverweis. Ein Polizist erhielt daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angreifer wurde festgenommen und dabei verletzt. Als Reaktion flogen aus der Menge Steine.