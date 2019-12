Aktivisten blockieren Bahngleise zum Kohlekraftwerk.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Polizei hat Kohle-Gegner aus besetzten Gruben in Jänschwalde und im Leipziger Braunkohlerevier gebracht. In Jänschwalde hätten alle Klimaschützer das Gelände freiwillig verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Einige wurden mit Fahrzeugen des Tagebaubetreibers Leag herausgefahren, andere seien zu Fuß gegangen.



Den Tagebau Welzow Süd hielten am Nachmittag ungefähr 500 Kohle-Gegner weiter besetzt. Die Polizei stellte sich zwischen Demonstranten und Anlagen, um Besetzungen von Baggern zu verhindern.