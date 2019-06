Ein Polizeihubschrauber kreist über Lübckes Wohnhaus. Archiv

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Bundesanwaltschaft geht Medienberichten zufolge Hinweisen nach, dass es im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mehrere Täter geben könnte.



Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR will ein Zeuge in der Tatnacht zwei Autos bemerkt haben, die in "aggressiver Manier" durch den Wohnort Lübckes fuhren. Er habe, so der Zeuge, den Eindruck gehabt, als hätten sich die beiden Autofahrer verfahren.