Es ist so, dass sie kein Symptom haben dafür. In den meisten Fällen geht es um Auffälligkeiten, entweder nach innen gerichtet oder nach außen Elke Nowotny, Diplompsychologin

Elke Nowotny, Diplompsychologin beim Kinderschutz-Zentrum Berlin, betonte im ZDF, wie schwierig es sei, zu erkennen, dass ein Kind missbraucht worden sei. "Es ist so, dass sie kein Symptom haben dafür. In den meisten Fällen geht es um Auffälligkeiten, entweder nach innen gerichtet oder nach außen", so Nowotny. Diese Auffälligkeiten der Kinder könnten nach so einer Tat höchst unterschiedlich sein: von einem plötzlichen Zusammenbruch bei Klausuren bis zu autoaggressivem Verhalten. Des Weiteren könne ein Mangel an Personal in Jugendämtern dazu führen, dass Hinweise zu derartigen Fällen übersehen werden - und sie zhählt