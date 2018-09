Im Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag Vorbereitungen zur Räumung eines der größten Baumhausdörfer getroffen. Der Weg in die Siedlung "Oaktown" wurde verbreitert, um schweres Gerät in den Wald zu bringen. In dem Baumhausdorf gibt es etwa sechs bis acht Baumhäuser. Die Bewohner von "Oaktwon" warfen der Polizei vor, etwa 20 Bäume gefällt zu haben, darunter auch einige sehr alte. Die Polizei bestätigte einzelne Baumfällungen. Ihren Angaben zufolge wurden zehn Aktivisten wegen Widerstandshandlungen und Landfriedensbruch in Gewahrsam genommen. 18 andere wurden weggetragen. "Das ist ohne Zwischenfälle verlaufen", sagte Polizeisprecher Andreas Müller.