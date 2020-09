Migranten protestieren auf Insel Lesbos

Quelle: Manolis Lagoutaris/InTime News/AP/dpa

Etwa 2.000 Migranten haben das überfüllte Registrierungs-Lager Moria auf der Insel Lesbos verlassen und sich auf den Weg in die Inselhauptstadt Mytilini gemacht. Sie forderten, zum griechischen Festland und weiter in andere EU-Staaten gebracht zu werden. Laut Rundfunk setzte die Polizei Tränengas ein.



Am Abend gingen Einwohner des Dorfes Moria auf die Straßen und protestierten gegen die "unerträglichen Zustände in ihrem Dorf". Im Lager Moria und dem Umkreis sind 19.000 Menschen untergebracht.