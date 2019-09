Die Polizei setzt Tränengas in Hongkong ein

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

In Hongkong ist es bei neuen Protesten der Demokratiebewegung zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei ging mit Tränengas und Gummigeschossen gegen kleine Gruppen gewaltbereiter Demonstranten vor, die in der Stadt Tuen Mun im Nordwesten Hongkongs Barrikaden errichtet hatten. Zahlreiche Demonstranten wurden nach Angaben von Augenzeugen festgenommen.



In Hongkong gibt es seit Wochen Proteste gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung.