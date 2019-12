Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Der abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien tötete zwölf Menschen. Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Der Untersuchungsausschuss hatte vergangene Woche eine Zwischenbilanz gezogen.