Kronprinz Mohammed bin Salman. Archivbild Quelle: Rainer Jensen/dpa

In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad haben Schüsse für Aufregung gesorgt. Auf Videos im Internet waren Schüsse zu hören, die nahe des Königspalastes gefallen sein sollen. Die Polizei in Riad sprach von einer "nicht autorisierten" Drohne, die abgeschossen worden sei.



Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Reformen zur gesellschaftlichen Öffnung des Landes vorangetrieben. Unter Konservativen und Geistlichen machte er sich damit einige Feinde.