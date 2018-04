In diesem Kessel wurde die junge Frau verletzt. Quelle: Stephen Wolf/dpa

Im Fall der bei einem Fastnachtsumzug verbrühten jungen Frau sucht die Polizei in Baden-Württemberg weitere Fotos und Videos. "Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit gegen die gesamte Hexengruppe", teilten die Behörden mit. Die Ermittlungen seien umfangreich.



Eine Vernehmung des Opfers sei für die kommende Woche geplant. In einem Telefonat habe die junge Frau gesagt, dass sie bis zu den Kniekehlen in heißem Wasser gestanden habe. Die Polizei sprach von mittelschweren Verbrühungen.