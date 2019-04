Protestierende Migranten zwischen dichten Rauchwolken.

Quelle: Giannis Papanikos/AP/dpa

Hunderte demonstrierende Migranten sind in Nordgriechenland den dritten Tag in Folge mit Polizisten aneinandergeraten. In einem überfüllten Lager warfen die Migranten Steine auf die Einsatzkräfte. Die reagierten mit Tränengas und Blendgranaten. Wegen des Tränengases verloren einige Demonstranten das Bewusstsein.



Laut griechischen Angaben sind die Migranten durch Falschnachrichten in sozialen Netzwerken angestachelt worden. Laut denen sei die Balkanroute Richtung Mitteleuropa angeblich wieder offen.