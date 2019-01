Silvesternacht in Leipzig.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Zahlreiche Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an Silvester haben bundesweit große Empörung ausgelöst. Er "zweifle am Verstand derer, die mit Böllern und Raketen auf Menschen schießen" erklärte der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt.



So wurden Sanitäter und Feuerwehrleute bedroht sowie Polizeibeamte mit Böllern, Flaschen und Steinen beworfen. "Das ist eine Aggressivität, die wir in den letzten Jahren noch nicht erlebt haben", sagte Brandleiter Wilfried Gräfling.