Ein durstiger Elch. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die finnische Polizei hat Autofahrer vor Zusammenstößen mit durstigen Elchen gewarnt. Die sommerlichen Temperaturen führten dazu, dass "die Tiere sich auf der Suche nach Wasser weiter wegbewegen, und sie überqueren vielleicht auch Straßen", sagte der Polizist Joonas Tikka.



Vergangene Woche hatten sich im Südwesten des Landes 140 Zusammenstöße ereignet. "Ich kann mich an keinen einzigen Juli erinnern, in dem wir so viele Unfälle (mit Elchen) hatten", sagte Polizeiinspektor Marko Luotonen.