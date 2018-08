Hitze in Hamburg: Wasserwerfer wässern Bäume im Stadtpark. Quelle: Bodo Marks/dpa

Wasser für Blumen statt für Randalierer: Mit zwei Wasserwerfern der Polizei sind im Hamburger Stadtpark die Pflanzen gegossen worden. Fahrzeuge mit jeweils 10.000 Liter großen Tanks wurden eingesetzt.



"Das Wasser in den Tanks muss regelmäßig ausgetauscht werden und das war jetzt wieder fällig. Das macht doch Sinn, das kostbare Trinkwasser sinnvoll und zugunsten der Umwelt einzusetzen", sagte eine Polizeisprecherin. Am Mittag herrschte in Hamburg mit 33 Grad eine tropische Hitze.