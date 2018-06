Die Polizei schützt die US-Botschaft in Berlin. Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach mehreren anti-israelischen Demonstrationen mit der Verbrennung von Flaggen in Berlin will die Polizei weitere Kundgebungen in den nächsten Tagen noch genauer im Auge behalten. Sicherheitsvorkehrungen sollen erneut überprüft werden.



Zudem werde man untersuchen, ob es sich bei den Vorfällen um strafrechtlich relevante Dinge gehandelt habe, sagte ein Polizeisprecher. Am Freitag waren bei einer pro-palästinensischen Demonstration am Brandenburger Tor zehn Menschen festgenommen worden.