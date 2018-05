Das, betont Malchow aber, heißt auch für die Polizei: "So ein Einsatz ist auch psychisch eine Belastung. Jeder weiß einerseits, was das Ganze für die Abzuschiebenden bedeutet. Andererseits ist das ein erhebliches Gefährdungspotential. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht leicht".



Sehr kritisch sieht Oliver Malchow den Plan der Politik, große, zentrale Flüchtlingszentren, sogenannte Auffangzentren zu errichten. "Wir stehen dem sehr kritisch gegenüber. Zumindest, dem Plan, dass die Polizei diese Zentren bewachen soll. Wir wollen schließlich keine Wachbataillione werden. Wir sind zivile Polizei, das ist keine Aufgabe für hochqualifizierte Beamte. Einerseits werden wir an den Grenzen gehindert, unsere polizeiliche Arbeit durchzuführen, nur um dann solche Zentren zu bewachen? Das ist schädlich für das Bild der Polizei in Deutschland".