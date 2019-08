Mahnwache in Mexiko (Archiv).

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Der Todesschütze von El Paso wollte bei seinem Angriff in der Grenzstadt vor allem Mexikaner töten. Das geht aus einem von US-Medien veröffentlichten Polizeibericht hervor. Ermittler hatten die Tat bereits zuvor als wohl rassistisch motiviert beschrieben.



Der 21-jährige Täter hatte in der Grenzstadt zu Mexiko am vergangenen Samstag in einem Einkaufszentrum das Feuer eröffnet. Er tötete 22 Menschen, darunter acht Mexikaner und einen deutschen Staatsbürger. Der Mann wurde festgenommen.