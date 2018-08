Polizeifahrzeug vor Mehrfamilienhäusern in Essen. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Nach der Messerattacke auf einen 19-Jährigen in Essen im Mai durchsucht die Polizei seit den frühen Morgenstunden in Essen und weiteren Städten Wohnungen. Ziel sei es, Haftbefehle zu vollstrecken, sagte ein Sprecher der Essener Polizei. Ob es bereits Festnahmen gab, konnte er nicht sagen.



Der 19 Jahre alte Mann war Ende Mai bei einer Schlägerei auf einem Hinterhof in Essen niedergestochen und schwer verletzt worden. Das Leben des Mannes wurde mit einer Notoperation gerettet.