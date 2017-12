"In den vergangenen eineinhalb Jahren hat Social Media im Polizeialltag immens an Bedeutung gewonnen", betont Professor Stefan Jarolimek. Der Kommunikationswissenschaftler lehrt an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Der Amoklauf in München habe auch den Letzten davon überzeugt, welchen Nutzen die sozialen Medien für die Polizeiarbeit hätten. Den Social-Media-Kanälen aller deutschen Polizeibehörden zu folgen, ist für ihn inzwischen deshalb ein Ding der Unmöglichkeit. Denn neben Großstädten, wie München, Berlin oder Frankfurt, sind inzwischen auch in der Fläche immer mehr Polizeibehörden in den sozialen Medien aktiv.