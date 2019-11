Symbolbild.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Europäischen Ermittlern und der Polizeibehörde Europol ist nach eigener Einschätzung ein Schlag gegen die Online-Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gelungen. Das teilte die federführende belgische Staatsanwaltschaft mit. Danach wurden Server des IS-Sprachrohrs Amak angegriffen und Webseiten deaktiviert



Der IS hat seine Herrschaftsgebiete im Irak und in Syrien verloren und gilt militärisch als besiegt. In dem Gebiet sollen sich aber noch bis zu 18.000 IS-Anhänger aufhalten.