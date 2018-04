Polizeichef Brian Manley warnt vor weiteren Sprengsätzen. Quelle: Eric Gay/AP/dpa

Nach dem Tod des mutmaßlichen Bombenlegers von Texas warnt die Polizei vor möglicherweise noch zirkulierenden Paketbomben oder Sprengsätzen. Zudem sei noch unklar, ob der Verdächtige allein gehandelt habe oder Helfer hatte, sagte Polizeichef Brian Manley.



Der Mann, laut Manley ein 24-jähriger Weißer, war zuvor von der Polizei in einem Vorort von Austin aufgespürt worden. Bevor er festgenommen werden konnte, flüchtete er mit seinem Auto und sprengte sich in seinem Fahrzeug in die Luft.