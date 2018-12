Die Weihnachtsfeier in Hannover ist aus dem Ruder gelaufen.

Quelle: Malte Christians/dpa

Eine Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) in Hannover ist aus dem Ruder gelaufen. Unter anderem wurde eine Geldkassette gestohlen, und eine Mitarbeiterin erlitt offenbar durch einen Flaschenwurf eine Platzwunde am Kopf. Auch am Sonntag war die Geldkassette nach Polizeiangaben noch nicht wieder aufgetaucht.



Bei der Weihnachtsfeier gab es demnach mehrere Zwischenfälle mit betrunkenen Beamten, eine Verletzte und eine Diebstahlanzeige. Zuerst hatte der NDR berichtet.