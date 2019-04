Vorsitzender Richter Wolfgang Bier (M) bei der Urteilsverkündung.

Die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizeikosten bei Risikospielen ist grundsätzlich rechtmäßig. Das stellte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig fest.



Der konkrete Rechtsstreit zwischen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Hansestadt Bremen über den Gebührenbescheid über 415.000 Euro wurde von Richter Wolfgang Bier aber an das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen zurückverwiesen. "Die Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheides steht noch nicht vollständig fest", sagte Bier.