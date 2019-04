Die Polizei verhinderte ein rechts Konzert. Archivbild

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern ein Konzert von Rechtsextremisten verhindert. Bei dem Einsatz im Landkreis Rostock wurden zwei Beamte verletzt, teilte das Innenministerium in Schwerin mit.



Rund 90 Menschen waren im Gemeindehaus Zernin zusammengekommen. Nachdem "die wahre Intention der Veranstaltung" klar geworden sei, habe der Bürgermeister der Polizei das Hausrecht übertragen, die den geplanten Auftritt rechter Szenebands unterbunden habe.