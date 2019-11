Die britische Polizei entdeckt 15 Menschen in einem Lkw. Archiv.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Gut zwei Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster nahe London hat die britische Polizei 15 Menschen lebend in einem Lastwagen entdeckt. Ein Mann wurde in der Nähe von Chippenham wegen des Verdachts auf Beihilfe zur illegalen Einreise festgenommen.



Ein Augenzeuge meldete der Polizei verdächtige Aktivitäten in Verbindung mit einem Lastwagen. Daraufhin entdeckten Einsatzkräfte die 15 Menschen. Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut, ihre Herkunft ist noch unklar.