Leere Klopapier-Regale in einem Supermarkt in Sydney.

Quelle: Paul Braven/AAP/dpa/Archiv

Auch in Australien hat die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus einen Ansturm auf Klopapier ausgelöst - nun ist eine Auseinandersetzung um das begehrte Produkt eskaliert. Wegen eines handgreiflichen Streits um eine Packung Klopapier in einem Supermarkt in Sydney musste die Polizei anrücken.



In einem Internet-Video war zu sehen, wie sich drei Frauen gegenseitig an den Haaren ziehen und anschreien. Schon zuvor waren Hamsterkäufe in Australien in Gewalt umgeschlagen.