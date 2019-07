Eine Schrei-Therapie hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Archiv.

Eine laut schreiende, am Boden liegende Frau hat in Thüringen einen Polizeieinsatz ausgelöst. In Steinbach-Hallenberg bei Gotha hatte eine Autofahrerin die Frau, die von mehreren Menschen umringt wurde, bemerkt und die Polizei gerufen.



Als die Beamten eintrafen, merkten sie, dass es sich nicht um ein Verbrechen, sondern um eine Therapie handelte. Ein Heilpraktiker war mit seinen Patienten vor Ort. Sie sollten therapiert werden, indem sie ihre seelischen Probleme herausschreien. Die Polizei riet, künftig dabei abgeschiedenere Orte aufzusuchen.