Läge künftig also lediglich die viel schwammigere "drohende Gefahr" vor, dürfte die Polizei in Bayern ein Arsenal an Maßnahmen ergreifen, die bisher nicht erlaubt waren: Das Abfangen von Post (beispielsweise, wenn es Erkenntnisse gibt, dass die Lieferung einer illegal gekauften Waffe zu erwarten ist), die Benutzung von Gesichtserkennungssoftware bei der Überwachung von gefährdeten Orten wie zum Beispiel Bahnhöfen oder auf Volksfesten, die Analyse von DNA-Spuren zu Fahndungszwecken. Und das ist ein massiver Eingriff in die bürgerlichen Freiheitsrechte.



Die Opposition in Bayern ist empört: Natascha Kohnen, die Landesvorsitzende der SPD Bayern: "Da kommt unsere ganze Sicherheitsarchitektur in eine Schräglage hinein. Das bedeutet am Ende, dass die Freiheit von jedem in Gefahr ist." Und Katharina Schulze von den bayerischen Grünen meint: "Die CSU ist in einem Überwachungswahn. Die Freiheit stirbt scheibchenweise, und die CSU möchte grade ein großes Stück von unserer Freiheit abschneiden."